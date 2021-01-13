جهاز ذكي لتتبع الكلاب يحصل على جائزة الابتكار فى معرض CES

حصل جهاز MyQ Pet Portal على جائزة الابتكار في معرض الالكترونيات الاستهلاكيةCES هذا العام، والذى يسمح لكلبك أو قطتك بالحصول على الحرية عندما لا تكون في المنزل، حيث يمكن له الخروج، فيستبدل الجهاز غطاء باب الكلب القديم بنظام باب انزلاقي ذكي مدمج في الباب الأمامي، وتأتي البوابة مزودة بمستشعر طوق مخصص وتطبيق قابل للبرمجة حتى تتمكن من التحقق من وجود حيوانك الأليف عن بُعد.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن البوابة مناسبة للكلاب التي يتراوح وزنها بين 10 و90 رطلاً، وتتضمن مستشعرات أمان للتأكد من دخول حيوانك الأليف وخروجه بشكل مريح.



كما تم تطويرها من جانب مجموعة تشامبرلين، التي تنتج عادةً أبواب المرآب، وقد فاز بالفعل بجائزة أفضل ابتكار في فئة المنزل الذكي بمعرض CES، والذى انتقل عبر الإنترنت هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.



ويتضمن الجهاز المستشعر الموجود على طوق الحيوان الأليف ونظام الإغلاق/ القفل التلقائي عند مغادرة الحيوانات الأخرى أو دخولها.



كما يسمح بث الصوت والفيديو للمالكين بتسجيل الوصول في الوقت الفعلي للحيوان الأليف، بينما يسمح تطبيق myQ Pet Portal لهم بتخصيص كيفية دخول وخروج الحيوان الأليف وإرسال التقارير اليومية.



وعلى عكس أبواب الحيوانات الأليفة الذكية الأخرى، لم يتم تعديل بوابة MyQ في باب أمامي موجود، إنما حلت محل الباب بالكامل.



ويأتي الجهاز مدمجًا في مجموعة متنوعة من أنماط أبواب Kolbe، مع خيارات المواد والألوان لتتناسب مع أسلوب منزلك.



كما أن البوابة آمنة ومريحة، ويمكن أن تساعد في تخفيف الضغط والنفقات التي قد تأتي مع تغير الجداول الزمنية، من أجل رعاية الحيوان الأليف.

