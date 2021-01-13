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تطوير أول جهاز بالعالم يراقب نسبة السكر في الدم باستمرار

13 كانون ثاني / يناير 2021 08:04

تطوير أول جهاز بالعالم يراقب نسبة السكر في الدم باستمرار
تطوير أول جهاز بالعالم يراقب نسبة السكر في الدم باستمرار

طورت شركة "كوانتوم أوبريشن إنك"، جهازا لقياس نسبة السكر في الدم غير جراحي وقادرا على القياس المستمر.

وكشفت الشركة عن الجهاز الجديد القابل للارتداء خلال فعاليات الحدث الافتراضي"CES 2021"، والذي يستخدم تقنية الطيف الحاصلة على براءة اختراع للشركة لقياس الجلوكوز بدقة في مجرى دم الشخص عبر الجلد، دون الحاجة إلى استخدام إبرة.

ووفقا لموقع"غيزمو تشاينا"، فإن الشركة اليابانية تؤكد أن خلطتها السرية تكمن في مواد التحليل الطيفي الحاصلة على براءة اختراع، والتي تم دمجها في الساعة وسوارها. لاستخدامها يحتاج مرتدوها ببساطة إلى تحريك الساعة وتنشيط المراقبة من القائمة، وبعد حوالي 20 ثانية يتم عرض البيانات.

ويتكون الجهاز، الذي يشبه الساعة الذكية "آبل"، من مقياس طيف صغير يستخدم لفحص الدم لقياس الجلوكوز، كما يمكن استخدام هذه التقنية لقياس مجموعة متنوعة من العلامات الحيوية، بما في ذلك معدل ضربات القلب وتخطيط القلب الكهربائي (ECG).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كازوما كاتو: "حتى الآن، كان إدخال إبرة في إصبعك أو ذراعك هو الطريقة الوحيدة المتاحة لقياس مستوى الجلوكوز بدقة، وسوف يغير جهازنا هذا تلك العادة المؤلمة، مما يجعل الروتين اليومي المؤلم غير ضروري لجميع مرضى السكري"، مضيفا "نتوقع بيع الجهاز لشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، فضلاً عن بناء منصة بيانات ضخمة دقيقة، وتقديم حلول أفضل للسيطرة على الأمراض وإدارتها".

وباستخدام هذه التقنية، سيتمكن مرضى السكري من استبدال الروتين اليومي المتمثل في استخدام إبرة للقياسات بمجرد ربطها بجهاز يمكن ارتداؤه يشبه ساعة اليد.

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