زيدان يسعى لتحطيم رقمه القياسي في كأس السوبر

يسعى المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، لتعزيز رقمه القياسي المُذهل على مستوى النهائيات، عندما يستهل مشواره في حملة الدفاع عن كأس السوبر الإسبانية، بمواجهة أتلتيك بلباو مساء الخميس على ملعب “لا روزاليدا”، لتحديد هوية الطرف الثاني في المباراة النهائية، بعد صدام ريال سوسييداد وبرشلونة مساء اليوم الأربعاء.

وحال تمكن زيزو من الوصول إلى المباراة النهائية والفوز كذلك باللقب، سيبصم على رقم إعجازي لم يتحقق من قبل، كأول مدرب لا يعرف أي نتيجة سوى الفوز في 10 مباريات نهائية في مسيرته التدريبية، بعد خروجه بالعلامة الكاملة في النهائيات التسع السابقة.

والمفارقة، أن المدرب الفرنسي افتتح ألقابه بقهر أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016، بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية، بنفس السيناريو الذي حسم به النهائي التاسع، وكان ذلك في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسبانية العام الفائت، في النسخة الأولى للنظام الرباعي الحالي.

وتشمل قائمة النهائيات التي لم يخسرها اللوس بلانكوس في عصر زيدان، نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبية مرتين، ومثلهما كأس العالم للأندية وأيضا كأس السوبر المحلية، وذلك من إجمالي 11 بطولة حققها مع النادي على ولايتين.

ومن الأرقام الأخرى التي يسعى زيزو لتحقيقها، إضافة لقبه الثاني عشر مع نادي القرن الماضي، ليقترب خطوة أخرى من معادلة رقم الأسطورة ميغيل مونوز، الذي قاد الريال للفوز بـ14 بطولة، على مدار عقد ونصف من الزمان، بواقع 9 مرات الدوري الإسباني، 2 كأس ملك إسبانيا، 2 دوري أبطال أوروبا وكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة.

وإذا تمكن الريال من الاحتفاظ بكأس السوبر الإسبانية للعام الثاني على التوالي، ستكون المرة الثانية عشر التي يتوج فيها باللقب، ليقلص الفارق مع برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه الكأس بـ13 مرة، منذ انطلاق نسختها الأولى في العام 1982.