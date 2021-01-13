ميلان يتأهل لدور الثمانية بكأس إيطاليا

أحبط ميلان مغامرة ضيفه تورينو وتغلب عليه بركلات الترجيح 5 / 4 مساء الثلاثاء في دور الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم ليواصل ميلان تقدمه في البطولة.

وتأهل ميلان إلى دور الثمانية للبطولة الذي يلتقي فيه الفائز من المباراة بين فيورنتينا وانتر ميلان بدور الستة عشر.

وأفسد ميلان محاولات تورينو للثأر حيث جاءت المباراة بينهما اليوم بعد ثلاثة أيام فقط من فوز ميلان على تورينو 2 / صفر في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح ميلان.

وشهدت الدقيقة 72 طرد جانلويجي دوناروما حارس المرمى الأول لفريق ميلان وذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء لاحتجاجه على عدم احتساب ضربة جزاء لصالح فريقه.

وقدم الفريقان عرضا متواضعا في الشوط الأول ، ولكن أداء ميلان تحسن في الشوط الثاني ، وهدد رافاييل لياو مرمى تورينو كما تصدى القائم بعدها لتسديدتين من ديجو دالوت وديفيد كالابريا.

ورغم هذا التحسن في أداء ميلان خلال الشوط الثاني ، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، ثم تراجع إيقاع المباراة في الوقت الإضافي لينتهي أيضا بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وكان ميلان استبدل مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مع بداية الشوط الثاني حيث لا يزال اللاعب في مرحلة العودة التدريجية بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وقال أليسيو رومانيولي قائد فريق ميلان ، والذي احتفل بعيد ميلاده السادس والعشرين أمس الثلاثاء : “كانت مباراة جيدة وكانت صعبة لأن تورينو فريق يلعب كرة جيدة… ولكننا أدينا واجبنا ونجحنا في الفوز. لا نستسلم تحت أي ظرف وتسعى دائما لتقديم قصارى جهدنا”.