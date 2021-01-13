الأشغال تطرح عطاءات بقيمة 14 مليون شيكل خلال عام 2020

غزة- الرأي

صرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجي سرحان أن وزارته طرحت خلال العام الماضي 2020 ، (25) عطاء لمشاريع الوزارة والمؤسسات الحكومية المختلفة .

وأضاف م. سرحان أن قيمة العطاءات المطروحة بلغت حوالي 14 مليون شيكل.

وتنوعت عطاءات المشاريع المطروحة لصالح عدد من الوزارات والمؤسسات، منها الأشغال والمالية والصحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل، وشملت مشاريع إنشاء مباني ومشاريع تطويرية وصيانة طرق وغيرها.

وعلى صعيد آخر، أشار م. سرحان على أن وزارته أشرفت هذا العام على مشاريع حكومية مختلفة منها مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبنى محكمة الشيخ رضوان ومبنى مركز الخدمات الحكومي الموحد وصالة معبر بيت حانون ومعبر رفح، وغيرها من المشاريع الأخرى، وسيستمر العمل في عدد منها خلال العمل الجاري.

