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ديوان الفتوى والتشريع يتسلم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العقوبات

13 كانون ثاني / يناير 2021 10:53

ديوان الفتوى والتشريع يتسلم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العقوبات
ديوان الفتوى والتشريع يتسلم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العقوبات

غزة- الرأي

تسلم رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعيد سعد، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (3) لسنة 2019م من العميد ناصر سليمان عميد كلية الرابط الجامعية ورئيس لجنة صياغة مشروع اللائحة.

جاء ذلك في لقاء جمعهما بمكتب رئيس الديوان وحضر اللقاء أعضاء لجنة صياغة اللائحة، حيث رحب رئيس الديوان برئيس وأعضاء اللجنة.

وأثنى على الجهود التي بذلتها اللجنة على مدار (10) جلسات لصياغة اللائحة وإعدادها بناءً على أسس الصياغة التشريعية لكي تخرج اللائحة بالصورة المطلوبة، مؤكداً على أهمية إعداد اللوائح المنظمة لتطبيق القوانين وتنفيذها كي لا تبقى القوانين معطلة.

من جانبه تحدث العميد ناصر سليمان عن بعض من تفاصيل صياغة هذه اللائحة مشيراً إلى أهمية اعتمادها من الجهات المختصة وتطبيقها على أرض الواقع، مبيناً تفاعل أعضاء اللجنة وإثرائهم جلسات الحوار والمناقشة لكي تخرج اللائحة بهذه القوة وعلى هذه الشاكلة.

وأكد رئيس الديوان المستشار أسامة سعد على أنه سيتم رفع مشروع اللائحة للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتمادها وإقرارها حسب الأصول.
يشار إلى أن ديوان الفتوى والتشريع شكل هذه اللجنة برئاسة عميد كلية الرباط الجامعية، وعضوية كلاً من ديوان الفتوى والتشريع، ووزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة العدل، والقضاء، والنيابة العامة، والمجلس التشريعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

138743892_110538647633895_2799492506472798791_o ديوان الفتوى والتشريع يتسلم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العقوبات 138143696_110538620967231_3150509016258068671_o 138754540_110538597633900_4793372869540052032_o
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