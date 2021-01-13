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خلال مهمةٍ تفتيشية

مُكافحة المُخدرات تضبط 24 ألف حبة مخدرة برفح

13 كانون ثاني / يناير 2021 10:58

مُكافحة المُخدرات تضبط 24 ألف حبة مخدرة برفح
مُكافحة المُخدرات تضبط 24 ألف حبة مخدرة برفح

رفح- الرأي

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، خلال مهمة تفتيشية لأحد منازل مروجي المخدرات بالمحافظة.

وقال المقدم موسى ظهير مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح، إن قوة مكافحة المخدرات بقسم البلد، وبالتعاون مع باقي الأقسام، تمكنت من ضبط 24 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمة تفتيشية لمنزل المدعو (أ.م)، وهو أحد مروجي المخدرات.

ولفت المقدم ظهير إلى أنه تم إحالة الموقوف والكمية المضبوطة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

يُشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ حفاظاً على سلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

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