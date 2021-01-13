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بقيمة 5600 دولار

المباحث العامة تنجز قضية سطو على منزل وسرقة أجهزة كهربائية

13 كانون ثاني / يناير 2021 11:17

المباحث العامة تنجز قضية سطو على منزل وسرقة أجهزة كهربائية
المباحث العامة تنجز قضية سطو على منزل وسرقة أجهزة كهربائية

غزة- الرأي

 أنجزت المباحث العامة في مركز شرطة جباليا النزلة بمحافظة الشمال، قضية سطو على منزل وسرقة أجهزة كهربائية بقيمة 5600 دولار .

وقال الرائد رأفت نبهان رئيس قسم مباحث جباليا النزلة، إن النيابة قامت بتحويل شكوى مواطن مقيم خارج غزة مفادها قيام مجهول بالسطو على منزله الواقع في جباليا النزلة وسرقة (3 شاشات 52بوصة/3 أجهزة لاب توب/خلاط كبير واغراض أخرى ) تقدر قيمتها 5600 دولار .

وأوضح الرائد نبهان، أنه من خلال التحريات وقع الاشتباه على المدعو "م - ر" 30عام حيث تم استدعاؤه وخلال التحقيق الأولي معه اعترف بالواقعة، وأفاد بأن دخل المنزل بعد خلع حماية الشباك وقام بالسرقة على عدة فترات، علماً بأن المتهم من أصحاب السوابق والعود الإجرامي.

وأكد أن المتهم قام ببيع المسروقات حيث تم التواصل مع الاشخاص الذين اشتروها و اعادتها مشيراً إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة .

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