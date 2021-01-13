الزراعة: تشكيل لجنة علمية لمتابعة وتسجيل المبيدات الزراعية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن تشكيل اللجنة العلمية لمتابعة وتسجيل المبيدات الزراعية، وذلك بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.

ويرأس اللجنة وزير الزراعة الأسبق د.محمد رمضان الأغا، وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة، وزارة الصحة، سلطة البيئة، وعدد من أساتذة الجامعات المختصين في مجال المبيدات الزراعية.

ويختص عمل اللجنة في تحديد أنواع المبيدات الزراعية المسموح تداولها وطرق استخدامها وتصنيعها، وبيان طرق استعمالها وتحديد مواصفاتها من إجراءات تسجيلها وشروط الإتجار بها والتخلص منها.

كما تختص اللجنة بتقييم المبيدات الزراعية الموجودة في المناطق الفلسطينية وإعادة تسجيلها، ووضع آلية لمراقبة وضبط جودة المبيدات الزراعية وتداولها، فضلاً عن دراسة أية موضوعات تُعرض عليها من الجهات المعنية وإصدار التوجيهات بشأنها.

وتأتي اللجنة رافدة لاستراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي والتي من أهدافها المحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى زياده الانتاج الزراعي مع المحافظة على الجودة و القيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استخدام التكنلوجيا الزراعية.

يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت العام الحالي 2021 "عام جودة مدخلات الانتاج والنهوض بقطاع الزيتون".