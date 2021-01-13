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خلال جولاتها الرقابية على مشاتل رفح

الزراعة تقدم إرشاداتها لأصحاب المشاتل الحديثة لترخيصها

13 كانون ثاني / يناير 2021 11:48

الزراعة تقدم إرشاداتها لأصحاب المشاتل الحديثة لترخيصها
الزراعة تقدم إرشاداتها لأصحاب المشاتل الحديثة لترخيصها

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي برفقة مهندسي مديرية زراعة رفح جولة على مشاتل المحافظة. 
وركزت الجولة على ضرورة تعبئة سجلات المتابعة للمشتل واعطاء النصائح والارشادات المطلوبة وتجديد تراخيص المشاتل لدى وزارة الزراعة وترخيص المشاتل حديثة الانشاء.
حيث يقوم صاحب المشتل باحضار الأوراق التالية لتجديد الرخصة:
١.اثبات الملكية أو عقد الايجار مع صورة من ملكية المالك
٢.صورة الهوية
٣.تعبئة طلب الترخيص أو التجديد.
٤.رخصة الحرفة.
حيث تم افتتاح باب تجديد رخصة المشاتل للعام 2021، لذلك يرجي من أصحاب المشاتل تعبئة طلبات التجديد واحضار الأوراق المطلوبة للمديرية التابع لها.

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