الزراعة تنفذ سلسلة جولات لتأهيل الطرق الزراعية

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة لحماية واستصلاح الاراضي الزراعية، بوزارة الزراعة، سلسلة جولات ميدانية، بالتعاون مع البلديات في محافظات القطاع كافة.

ويأتي ذلك للوقوف والاطلاع على احتياج تلك المناطق من المشاريع التي تستهدف شق الطرق الزراعية والتي تخدم المزارعين بالدرجة الاساسية.

وخلال الجولة تم الاجتماع بكل من رئيس بلدية الفخاري م. سليم أبو معمر،و رئيس بلديه خزاعه م. اسماعيل الشواف.

ومن ثم تم تنظيم جولات ميدانية بصحبة مدراء الدوائر الهندسية في البلديات للاطلاع على المناطق التي هي بحاجه لشق طرق زراعية للتسهيل من حركه المزارعين في تلك المناطق،حيث تمت معاينة عدد من الشوارع الهامه في تلك المناطق.

وشارك في الجولات الميدانية عن وزارة الزراعة كل من مدير دائره حماية الأراضي م. شادي سعدات، وم. محمد المزين مدير دائرة الطرق والآليات.