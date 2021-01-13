بلدية غزة تنتهي من انجاز 90 % من مشروع شارع الصحابة

غزة- الرأي

انتهت بلدية غزة من إنجاز نحو 90 % من مشروع تطوير شارع السدرة والصحابة في حي الدرج وسط المدينةK والذي تنفذه البلدية من تقاطع شارع يافا (السدرة) شرقاً وحتى تقاطع شارع اليرموك غرباً بهدف تسهيل حركة مرور السيارات والأفراد على الشارع.

وبينت البلدية أنه تم أمس الثلاثاء، رصف طبقة إسفلتية جديدة من تقاطع شارع بورسعيد شرقاً وحتى تقاطع " يمن " غرباً بطول نحو 350 متراً على عرض الشارع البالغ نحو 10 أمتار، فيما تم انجاز غالبية الأعمال الرئيسة في الجزء الواقع بين شارعي بورسعيد غرباً والسدرة شرقاً بطول 380 متراً.

وأضافت أنه سيتم استكمال أعمال تأهيل الشارع ودهان حجر الجبهة وصيانة بعض الأرصفة في الشارع، وتنفيذ أعمال دهان حجر الجبهة وواجهات المحلات في المنطقة.

وأوضحت البلدية أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 113 ألف يورو بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ضمن مشاريع تأهيل وصيانة الطرق الذي تنفذها البلدية.

يذكر أن بلدية غزة قد نفذت منذ بداية العام الحالي أعمال صيانة وتطوير لعدة شوارع ومفترقات رئيسة في المدينة منها؛ شارع ابن سينا المجاور لمستشفى الشفاء من الجهة الشمالية، وصيانة شوارع يافا بحي التفاح، والأقصى (الصناعة)، وشارع عزالدين القسام ومفترق الشفاء، وامتداد شارع أحمد عبد العزيز (مستشفى الولادة)، وشارع الوحدة، وشارع الطواحين بحي الشجاعية، ومفترق السرايا.