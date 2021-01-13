مكتب المراقب العام يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

نظم وفد من مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، زيارة إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين مكتب المراقب العام ومراكز حقوق الإنسان. وضم وفد مكتب المراقب العام كل من مقدم بشير جابر مدير وحدة حقوق الانسان، ومقدم علاء البنا مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام وبحضور عدد من الضباط، وكان في استقبالهم مدير المركز الأستاذ راجي الصوراني.

وتناولت الزيارة العلاقة بين مكتب المراقب العام والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وباقي المراكز الحقوقية، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر.

وأوضح المقدم جابر أن هدف اللقاء هو من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مكتب المراقب العام وبين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وتنظيم آليات العمل بين الطرفين.

من جهته، ثمَّن الأستاذ الصوراني الزيارة، وشكر الوفد الزائر موضحاً أن هذه الزيارة تساهم في تحقيق وإرساء قواعد التواصل المستمر من أجل تطبيق سيادة القانون.