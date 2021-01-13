بلدية خان يونس تواصل العمل بمشروع سوق الخان المركزي

غزة- الرأي

تُواصل بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أعمالها المختلفة من خلال شركة مقاولات محلية أعمالها المختلفة في تنفيذ مشروع سوق الخان المركزي الواقع وسط المدينة، وذلك ضمن مساعيها المبذولة لتحسين واقع الخدمة المقدمة من خلال الأسواق التابعة لها وذلك بدعم من منظمة الفاو العالمية بقيمة (1,200,000) دولارًا.

وذكر مُسير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس أن مشروع سوق الخان يشمل إضافة مرافق وثلاجات زراعية جديدة وتهيئة مواقف السيارات وإعادة تأهيل بعض الشوارع المحيطة وإنشاء معرشات وفق المقاييس الهندسية، بالإضافة إلى تزويد السوق بنظام الطاقة الشمسية تماشياً مع أجندة التنمية المستدامة للعام 2030.

وأوضح أهمية المشروع الذي من شأنه تعزيز الخدمات المقدمة في أسواق خان يونس وتعزيز النشاط الاقتصادي للتجار والباعة في خان يونس ضمن خطط البلدية الرامية إلى تحسين جودة تلك الخدمات بما يتوافق مع الرؤية الشمولية المعمول بها ضمن خطط التنمية الاستراتيجية لبلدية خان يونس.