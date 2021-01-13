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بلدية خان يونس تشارك بفعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني

13 كانون ثاني / يناير 2021 01:24

بلدية خان يونس تشارك بفعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني
بلدية خان يونس تشارك بفعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني

خان يونس- الرأي

شاركت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة في فعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني "أحياء يرزقون" التي نظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الزراعة برعاية سيادة الرئيس/محمود عباس، وبحضور محافظ خان يونس د.أحمد الشيبي، والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أ.عبد السلام هنية، ورئيس بلدية القرارة م. أحمد شعت، ومسئول الأنشطة والمراكز الخارجية في بلدية خان يونس د. مروان المصري، ورؤساء وممثلو أندية خان يونس.
وخلال الفعالية تحدث د. أحمد الشيبي عن أهمية الوفاء للشهداء واستحضار تضحياتهم على مدار مراحل النضال الفلسطيني.
وبدوره أكد هنية أن الفعالية تمثل جزءا من برنامج الأنشطة التي أطلقها المجلس الأعلى في كافة محافظات الوطن، تكريمًا ووفاءً لتضحيات الشهداء، ووجه التحية لأبناء الشهداء ومشاركتهم الفاعلة في الفعاليات، كما أشاد بلجان العمل في إحياء يوم الشهيد

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