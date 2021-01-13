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وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

13 كانون ثاني / يناير 2021 01:34

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار
وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2020 في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية.
حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحان برنامج محو الأمية (بلغ 317) دارساً /ة نجح منهم (241) بنسبة نجاح عامة (76%)، وكانت نسبة النجاح في المحافظات الجنوبية (70%) علماً أن الناجح في هذا البرنامج يُمنح مصدقة تعادل الصف السادس الأساسي؛ تمكنه من الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي أو التقدم لامتحان المستوى الذي تنفذه الوزارة، أما الراسب في البرنامج؛ فيمنح شهادة تفيد تحرره من الأمية حسب شروط معينة وضعتها “التربية”.
أما امتحان برنامج التعليم الموازي؛ فقد بلغ عدد المتقدمين له (270) دارساً/ة نجح منهم (252) بنسبة نجاح عامة (93.3%)، وكانت نسبة النجاح في المحافظات الجنوبية (97%) والناجح في هذا البرنامج يمنح شهادة تعادل الصف التاسع الأساسي تؤهله للالتحاق بالصف العاشر الأساسي إذا كان عمره أقل من 18 عاماً، أو يمكنه التقدم لامتحان الثانوية العامة حسب تعليمات الوزارة، ولا تمنح أي شهادة للراسبين في هذا البرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الدارسين مراجعة مديرياتها للحصول على نتائجهم اعتباراً من يوم غد الخميس .

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