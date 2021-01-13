التنمية الاجتماعية تستعرض انجازاتها خلال 2020

غزة – الرأي:

استعرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة غازي حمد، أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الماضي 2020، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة.

وتحدث حمد عن أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية المتنوعة والتي تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر من خلال برامجها وللمستفيدين منها من الشرائح الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن الوزارة قدمت الخدمات المتنوعة من الطرود الغائية لعدد 32 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة وتوزيع 22,842 ألف طرد صحي في ظل تفشي جائحة كورونا ، لافتا أن الوزارة قدمت عبر برنامج الغذاء العالمي ما يعادل 23,323 ألف قسيمة شرائية ، والعمل على تقديم مساعدات أخرى لعدد 79,650 عبر برنامج الغذاء العالمي وهي عبارة عن مساعدات عينية غير دورية.

وأوضح أن الوزارة قدمت مساعدات نقدية لعدد 79,269 أسرة ضمن شيكات التنمية ، وأن الوزارة قدم مساعدات نقدية 4,386 ضمن مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة، مشيرا أن الوزارة ضمن مبادرة عائلة واحدة قدمت مساعدات نقدية لعدد 22,963 .

وتابع حمد أن الوزارة دفعت مبالغ مالية لعدد 232 من الأسر المتعففة ، وتقديم مساعدات مالية لعدد 157 من شريحة شهداء الوطن ، وصرف رواتب للمفصولين من العمل لعدد 273.

وتحدث عن ميزانية المشاريع الإنشائية كمركز التدريب المهني التي تشرف عليها وازرة التنمية بتكلفة اجمالية 1,142,800 دولار، وكذلك مركز ايواء وتأهيل الفئة الهشة من النساء بتكلفة اجمالية 1,190,400 دولار، ومركز حماية ورعاية الطفولة بتكلفة اجمالية 1,110,000 دولار ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث بتكلفة اجمالية 280,000 دولار

وذكر حمد المشاريع والمساعدات التي ساهمت بها المؤسسات الدولية الشريكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث بلغت قيمتها 40,831,690 شيكل، مبينا أن هذه المساعدات تنوعت من حيث القسائم الشرائية والمشاريع الإنسانية والمساعدات النقدية ومشاريع التمكين ووسائل وأدوات مساندة المعاقين.

وأضاف أن الوزارة قدمت مساعدات عينية ونقدية للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث استفاد منها 36,000 شخص، مشيرا أن الوزارة قدمت كذلك خلال جائحة كورونا مساعدات بقيمة 14,7 مليون شيكل للمستضافين داخل مراكز الحجر الصحي في 57 مركز موزعين على محافظات قطاع غزة، وتقديم خدمة مساعدات لعدد 29,869 أسرة محجورة منزليا، وتقديم مساعدات لأسر متضررة ، وتقديم الدعم النفسي لعدد 2800 شخص من المحجورين.

وأشار حمد أن احصائية المستفيدين من المراكز والمؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حيث توزعت على عدد 359 من الطلاب في مراكز التدريب المهني في كافة المحافظات، و428 عدد النزلاء في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث، وعدد 7,017 مستفيد من خدمات قطاع الأسرة والطفولة ، وعدد 159 نزيلة في بيت الأمان لرعية النساء المعنفات ، وعدد 5,710 مستفيد من برنامج تمكين المرأة ، و100 ألف مستفيد من المنحة القطرية بواقع 120 مليون دولار، واستقبال عدد 15,930 شكوى من المواطنين، واعفاءات وتخفيضات للأسر المستفيدة من برامج الوزارة في التأمين الصحي.