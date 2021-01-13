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تضمن زيارة منزلي الشهيدين "عقل"و " السيسي"

"المجلس الأعلى الرياضة" ينظم فعاليات يوم الشهيد في محافظة الشمال

13 كانون ثاني / يناير 2021 01:43

"المجلس الأعلى الرياضة" ينظم فعاليات يوم الشهيد في محافظة الشمال

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفعالية المركزية لإحياء يوم الشهيد في محافظة شمال غزة.

وشارك صلاح أبو وردة محافظ شمال غزة ممثلا عن الرئيس محمود عباس وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، وإبراهيم أبو الشيخ مسير أعمال المجلس، والمدراء العامون، ورؤساء بلديات الشمال وممثلوا أندية المحافظة في زراعة أشتال الزيتون بالقرب من معبر بيت حانون.

  كما تمت زيارة منزل الشهيد عماد عقل والشهيد حاتم السيسي في مخيم جباليا، وتحدث صلاح أبو وردة ممثل الرئيس عباس عن تضحيات الشهداء وتقديم البطولات في وجه عنجهية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن ما قدمه الشهداء سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال حتى تتحقق الحرية وزوال الاحتلال، كما أكد أبراهيم أبو الشيخ مسير أعمال المجلس أن الفعاليات  التي أطلقها المجلس الأعلى في كافة محافظات الوطن، هي تكريم ووفاء لتضحيات الشهداء، وتأكيد على أن الشهداء هم من يضيئون طريق الحرية، ووجه التحية لأبناء الشهداء ومشاركتهم الفاعلة، كما أشاد بلجان العمل في إحياء يوم الشهيد.
وفي منزلي الشهيدين عماد عقل وحاتم السيسي تحدث عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن بطولات الشهيدين مع بداية الانتفاضة الأولى، وقال إن الشهداء رسموا بدمائهم الطاهرة معالم الطريق نحو التحرير والاستقلال، وعبرت عائلتي الشهيدين عن تقديرهما لجهود المجلس ودوره في إحياء يوم الشهيد، وتنظيم فعاليات الوفاء للشهداء وزراعة أشجار الزيتون بأسماءهم في كافة محافظات الوطن.

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