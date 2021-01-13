سلطة الأراضي تزيل تعديات زراعية على أراضي حكومية شمال القطاع

غزة- الرأي

أزالت طواقم التفتيش والمتابعة وبمساندة قوات الشرطة الفلسطينية تعديات على أراضي حكومية شمال قطاع غزة .

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها اليومالأربعاء، إن التعديات عبارة عن تعديات زراعية بمساحة أربع دونمات تقع ضمن القطعة 1746 قسيمة 31 فيما تعرف بمنطقة الداعور شمال البئر الماليزي.

وأكدت على أن هذه الأرض حكومية يمنع الشراء أو البيع فيها وأن أي بيوعات أو تصرفات على هذه الأرض تعتبر مخالفة للقانون وتعرض أي شخص يقوم بأي تصرف عليها للمحاسبة والملاحقة القانونية كما طالبت سلطة الأراضي بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي عروض للبيع في المنطقة المذكورة.

وأوضحت سلطة الأراضي أن طواقمها تمكنت خلال العام المنصرف من إزالة تعديات على مساحة 533 دونم من أراضي قطاع غزة منها 178 دونم في شمال القطاع عبارة عن منازل قيد الانشاء وسياجات واكشاك وحظائر إضافة الى تعديات زراعية.

كما تمكنت من استرداد مساحات زراعية أخرى متعدى عليها وإعادة تأجيرها بهدف إقامة مشاريع زراعية بمساحة 130 دونم .

وشددت سلطة الأراضي على أن طواقم التفتيش والمتابعة تعمل على مدار الساعة لإزالة ومنع أي تعدي جديد على الأراضي الحكومية لحمايتها والحفاظ عليها وإعادة استثمارها بما يخدم فئات كثيرة من أبناء قطاع غزة ويخلق فرص عمل لهم لاسيما في المجال الزراعي

