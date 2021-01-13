الاقتصاد تنظم 105 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 105 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ 11 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات في الجولات على المصانع والمنشآت والمحال ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 5 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات و 3 مصانع لتصنيع الذهب في محافظة غزة .

في حين نفذت دائرة المكاييل والموازيين جولة على الاسواق ومحطات الوقود في محافظة الشمال.

كما واصلت دائرة التنمية الصناعية متابعة اجراءات التراخيص الصناعي لـ 3 منشآت صناعية.

فيما أجرت لجنة ضبط الجودة بدائرة التنمية الصناعية بالإدارة العامة للصناعة ، 3 زيارات ميدانية لشركات توريد قطع وأدوات خاصة بفرش الغاز، كما وتابعت الفحوص الخاصة بتصنيع إسطوانات الغاز.