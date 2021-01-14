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الصين تكشف عن نموذج أولي لقطار "ماجليف" فائق السرعة

14 كانون ثاني / يناير 2021 08:02

الصين تكشف عن نموذج أولي لقطار "ماجليف" فائق السرعة
الصين تكشف عن نموذج أولي لقطار

تم اطلاق نموذج أولي لقطار يستخدم تكنولوجيا ماجليف فائقة التوصيل عند درجة حرارة مرتفعة اليوم الأربعاء في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين.

وذكرت جامعة جنوب غرب جياوتونغ، أحد مصممي القطار، أن قطار ماجليف المطور محليا يتمتع بسرعة تصميم تبلغ 620 كيلومترا في الساعة.

وتم اطلاق خط طوله 165 مترا لاختبار التكنولوجيا الجديدة في اليوم نفسه.

وخلال حفل الاطلاق، شوهدت القاطرة التي يبلغ طولها 21 مترا تطفو ببطء على المسار. وأشاد خبراء بالتطور الرئيسي لتكنولوجيا التوصيل الفائق عند درجة حرارة مرتفعة والتي أفرزتها الاختبارات المعملية في الصين.

وقال دنغ تسي قانغ، نائب مدير مركز بحوث النقل المغناطيسي فائق السرعة في أنابيب الضغط المنخفض التابع للجامعة: "على الرغم من أن النظرية تبدو جيدة، رأى الجميع أنها لعبة مختبرية في الماضي لم يتم اختبارها في بيئة حقيقية".

بالمقارنة مع غيرها من تقنيات ماجليف الأخرى، فان تكنولوجيا التوصيل الفائق عند درجة حرارة مرتفعة أكثر ملاءمة للمفهوم المستقبلي للنقل فائق السرعة في أنابيب مفرغة، حيث يمكن أن تصل سرعة القطارات إلى أكثر من ألف كيلومتر في الساعة، وفقا للخبراء.

وقد تم تطوير مشروع ماجليف الذي تبلغ استثماراته 60 مليون يوان (9.3 مليون دولار أمريكي) من قبل جامعة جنوب غرب جياوتونغ ومجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة وشركة مهمات السكك الحديدية الصينية المحدودة.

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