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روبرت على هيئة حيوان أليف يتمتع بقدرات عاطفية فى معرض CES

14 كانون ثاني / يناير 2021 08:14

روبرت على هيئة حيوان أليف يتمتع بقدرات عاطفية فى معرض CES
روبرت على هيئة حيوان أليف يتمتع بقدرات عاطفية فى معرض CES


شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES والذي يعقد افتراضيًا خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير الجاري، عرض روبوت أليف يعمل بالذكاء الاصطناعي يتمتع "بقدرات عاطفية"، شبيه بالخنزير الغيني ويأتي بعيون سوداء وفراء ناعم وفقا لموقع techradar.
 
 
وقالت Vanguard Industries خلال فعاليات المعرض، إن الخوارزمية الخاصة بها تسمح للروبوت Moflin بالتعلم والنمو باستخدام أجهزة استشعار مدمجة لتقييم محيطها، وتشتمل هذه المستشعرات على مقاييس تسارع مزودة بجيروسكوبات وأجهزة استشعار تعمل باللمس وميكروفونات.
 
وهذا يعني قدرته على التمييز بين مختلف الأشخاص اعتمادًا على كيفية تفاعلهم معه، ويمكنه التعبير عن "مشاعره" كذلك يمكنه التعبير عن مشاعره اتجاه الأصوات اللطيفة أو تلك التي لا تطاق للبعض. 
 
وفقًا للشركة فإنها صممت الروبوت على التطور طوال الوقت، اعتمادًا على البيئة المحيطة به وطريقة تعامل الآخرين معه بما في ذلك القلق والهدوء والسعادة والحماس وهي أمور قد تتشابه مع حيوان أليف حقيقي.
 
ووفقا للشركة المصنعة فإن طريقة الشحن تتم بطريقة مبتكرة، فقد على المستخدم وضعه في شحن لاسلكي يشبه العش، وسيجد الروبوت يستيقظ مع أصوات لطيفة مثل حيوان نائم حقيقي. 
 
 ويأتي Moflin مزودًا باتصال لاسلكي Bluetooth 4.2 ، وتطبيق لنظامي التشغيل iOS و Android. 
 

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