"تيك توك" تجرى تغييرات على التطبيق لتأمين المستخدمين الأصغر سنا



أعلنت TikTok اليوم أنها تجري تغييرات على تطبيقها لجعل التجربة أكثر أمانًا للمستخدمين الأصغر سنًا، وستقوم الشركة الآن بتعيين الحسابات للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15عامًا على الوضع الخاص افتراضيًا، بالإضافة إلى تشديد الضوابط الأخرى لجميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18عامًا، من حيث كيفية تفاعلهم مع المستخدمين الآخرين ومحتوى TikTok نفسه وفق لما نقله موقع TECHCRUNCH.



وتعلن TikTok أيضًا عن شراكة مع منظمة Common Sense Networks غير الربحية، وهي مجموعة تعليمية ومناصرة تساعد الآباء والمعلمين على التنقل في المشهد الإعلامي اليوم، بما في ذلك استخدام الأطفال للتكنولوجيا.



وستشهد الشراكة عمل Common Sense Networks مع TikTok لتقديم إرشادات إضافية حول مدى ملاءمة محتواها للمستخدمين دون سن 13 عامًا.



وتم تغريم تطبيق الفيديو الاجتماعي في عام 2019 من قبل لجنة التجارة الفيدرالية 5.7 مليون دولار لانتهاكه قوانين خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة.



وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) النظر في التطبيق مرة أخرى عندما كان يُعرف باسم Musical.ly.



كان الإصدار السابق، قبل استحواذ ByteDance عليه، قد جمع معلومات شخصية للأطفال دون سن 13 عامًا دون موافقة الوالدين.



نتيجة لهذا الحكم، أنشأت TikTok تجربة جديدة ومتوافقة مع القانون للمستخدمين الأصغر سنًا في الولايات المتحدة بمحتوى مناسب للعمر وليس لديهم القدرة على نشر مقاطع الفيديو.



والآن يقيد TikTok التجربة للقصر الآخرين الذين يستخدمون التطبيق الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا أيضًا.



وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا، سيتم تعيين الحسابات على الوضع الخاص افتراضيًا وسيقوم TikTok بتحويل الإعداد "اقتراح حسابك للآخرين" إلى إيقاف.



وسيسمح ذلك بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين فقط لمن يوافقون عليهم كمتابعين ويحد من التوصية بحساباتهم للآخرين في أي مكان آخر في التطبيق.



ويتم أيضًا تأمين عناصر التحكم في التعليقات لهؤلاء المستخدمين.

