النائب العام يؤكد على ترسيخ العدالة وإرساء سيادة القانون

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال زيارته التفقدية لنيابة الشمال الجزئية، على ترسيخ العدالة واقعاً عملياً باعتبارها الهدف الأسمى لحماية الحقوق والحريات، والمتابعة الدائمة حسب نظام تدقيق المظالم لسلامة التحقيقات والإجراءات في الملف الجزائي، وصحة التكييف القانوني للتهم، واستيفاء وتدقيق كافة التحقيقات، ومتابعة تنفيذ التفويضات من الشرطة، والترافع أمام المحاكم؛ وهو ما يُرسي دعائم سيادة القانون ورد المظالم وإحقاق الحق، والحد من الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.

وناقش النائب العام مع أعضاء وموظفي النيابة المختصين، آليات تطبيق الخطة التشغيلية، وتمكين الارتقاء بنيابة الشمال فنياً ومهنياً، خاصة تعزيز دور النيابة الكلية في حُسن المرافعة والمدافعة أمام القضاء، ضمن رؤية واضحة وبرامج عملية تعزز بيئة العمل القضائي، وتحقق المزيد من الفعالية حسب التخصص القضائي، وفق عملية ممنهجة قائمة على دراسة الاحتياجات وتطوير المهارات واستثمار القدرات في تطوير قطاع العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد، وحصاد أفضل النتائج في خدمة المواطنين.

