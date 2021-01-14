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ديوان المظالم والنيابة العامة يناقشان تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية

14 كانون ثاني / يناير 2021 10:43

ديوان المظالم والنيابة العامة يناقشان تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية
ديوان المظالم والنيابة العامة يناقشان تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية

غزة- الرأي

ناقش ديوان المظالم بمجلس الوزراء الفلسطيني والنيابة العامة في اجتماع بينهما في مقر ديوان المظالم بغزة، آليات توحيد الجهود المشتركة لإستقبال ومعالجة تظلمات وشكاوى المواطنيين .
ومثّل ديوان المظالم أ. مصطفي اليازجي مدير دائرة الشكاوى وممثل النيابة العامة أ. هيثم مهنا وذلك بحضور مدير مكتب رئيس ديوان المظالم أ. الحسن البطة والمستشار القانوني عبد الهادي كباجة وعدد من المختصين بالديوان.
وخلال اللقاء تم التأكيد على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية التي توفر الجهد على المواطن من جانب وتوحد الجهود الحكومية لمعالجة التظلمات والشكاوى من جانب آخر، بحيث يتقدم المواطن صاحب الشكوى على اجراءات مؤسسة النيابة العامة بطلب شكوى لدى مكتب النائب العام وبعد استيفاء كامل الاجراءات لمعالجة الشكوى يحق للمواطن بعد ذلك بالتقدم بالشكوى لديوان المظالم مجلس الوزراء .
يذكر ان ديوان المظالم ينظر في الشكاوي المتعلقة باي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او أفعال الامتناع الصادر عن المؤسسات الحكومية أو موظفيها وينظر الشكاوي والمظالم المقدمة ضد الهيئات الحكومية والوزارية وغير الوزارية كافة بالاضافة الى الشكاوي والمظالم المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية والشكاوي المقدمة من دوائر الشكاوي في الوزارات الحكومية ولا يقع في اختصاص ديوان المظالم امام القضاء أو هيئة التحكيم أو التي سبق وأن صدر في موضوعها حكم قضائي أو حكم تحكيم لا تقع في اختصاص ديوان المظالم وذلك لاستقلال القضاء بالاضافة الى عدم نظر القضايا والنزاعات التي يختص بنظرها المجلس التشريعي .
 

ديوان المظالم والنيابة العامة يناقشان تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية 138899126_3650402128381481_1000685848054764115_n 139286523_3650402041714823_558568468928279670_n 138325048_3650401945048166_2472185903040573008_n
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