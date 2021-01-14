تربية الوسطى تواصل فحص مجموعة من الأجهزة والأدوات المخبرية

الوسطى- الرأي:

تواصل مديرية التربية والتعليم بالوسطى عملية الفحص الفني لمجموعة من الأجهزة والأدوات المخبرية الموردة من مؤسسة قطر الخيرية، لمعرفة مواصفاتها الفنية ومدى جاهزيتها للاستخدام في المختبرات المدرسية بمدارس مديرية الوسطى، وتكونت لجنة الفحص الفني من رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات محمد أصلان ومشرف مبحث الفيزياء هشام حمدان.

وأضاف رئيس قسم التقنيات التربوية ورئيس اللجنة الفنية أحمد أبو سويرح، أن مديرية التربية والتعليم بالوسطى شكلت لجنة فنية لفحص الأجهزة المخبرية الموردة من مؤسسة قطر الخيرية من خلال جولة ميدانية قامت بها اللجنة على المدارس لمعاينة وفحص الأجهزة الموردة.

وأوصت اللجنة قيمي المختبرات المدرسية بضرورة تفعيل هذه الأجهزة واستخدامها في شرح الدروس وإجراء التجارب العملية وتدريب الطلاب على استخدامها.

وشكر أبو سويرح مؤسسة قطر الخيرية على دعم المختبرات المدرسية وتزويدها بالأجهزة والمواد المخبرية اللازمة لإجراء التجارب العملية وشرح وتفسير المنهاج بصورة عملية للطلاب.