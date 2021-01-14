"مرور الشمال" تبحث التعاون مع جمعية فلسطين للسلامة المرورية

غزة- الرأي

بحثت دائرة شرطة مرور محافظة شمال غزة، أمس الاربعاء، سبل التعاون المشترك مع جمعية فلسطين للسلامة المرورية.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية؛ رئيس الإرشاد المروري بمرور الشمال الرائد خالد المقوسي ورئيس جمعية فلسطين للسلامة المرورية الأستاذ عبد الفتاح الدقي.

وهدف اللقاء إلى الوقوف على سبل الارتقاء بالحالة المرورية السليمة، ودعم جهود شرطة المرور في تنظيم الطرق.

واتفق الجانبان على توفير (20) إشارة مرورية متنوعة وتجديد (20) أخرى لمنطقة سوق معسكر جباليا في إطار خطة تنظيم شوارع السوق.

بدوره أكد رئيس جمعية فلسطين للسلامة المرورية عبد الفتاح الدقي على ضرورة مواصلة التعاون ودعم مشاريع الإصلاح المروري بأنواعه.