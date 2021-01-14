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طواقم بلدية غزة تجري أعمال تنظيف لمحطات الصرف الصحي

14 كانون ثاني / يناير 2021 11:09

طواقم بلدية غزة تجري أعمال تنظيف لمحطات الصرف الصحي
طواقم بلدية غزة تجري أعمال تنظيف لمحطات الصرف الصحي

غزة- الرأي

 أجرت طواقم بلدية غزة، أعمال تعزيل وتنظيف لمحطات الصرف الصحي في المدينة، حيث تم تعزيل وإزالة الرمال المترسبة والنفايات التي دخلت عبر شبكات مياه الأمطار نتيجة السلوك الخاطئ لبعض المواطنين بفتح مناهل الصرف الصحي خلال تساقط مياه الأمطار.
ونظفت طواقم البلدية شبابيك حوض الترسيب في بركة عسقولة تحضيراً للمنخفضات الجوية القادمة.
ودعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة اتباع الإرشادات والحفاظ على النظافة وعدم فتح أغطية المناهل لمنع تسرب النفايات والرمال لداخل شبكات الصرف الصحي.

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