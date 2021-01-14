الحكم المحلي تطلع نواب غزة على أهم مشاريع الوزارة

غزة- الرأي

اطلعت وزارة الحكم المحلي، نواب كتلة التغيير والإصلاح في محافظة غزة، على أهم المشاريع التطويرية في المحافظة.

جاء ذلك، خلال استقبال وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد محمد أبو راس والمستشار القانوني أ. حسن أبو ريالة، وفداً من النواب ضم النائب أ.د. أحمد أبو حلبية والنائب المستشار أ. محمد فرج الغول والنائب د. مروان أبو راس.

وتناول اللقاء العديد من القضايا ومنها قضية سوق فراس ورؤية الوزارة والبلدية في تطويره وترتيبه في ظل جائحة كورونا، وقضية أراضي المقابر ومحطات تحلية المياه وقضية تطوير البنية التحتية في معسكر الشاطئ وإعطاء تراخيص البناء وملف تخطيط الشوارع ومتابعة شكاوى المواطنين العالقة.

وأطلع م. أبو راس وفد النواب على أهم المشاريع التي قامت بها وزارته بافتتاح العديد من الشوارع الرئيسية بالتعاون مع البلديات وانشاء مشروع تطويري لمحطات التحلية ومنها محطة تحلية دير البلح والتي ستخدم جميع المحاف.

كما استعرض أبو راس آخر مستجدات قضية سوق فراس والرؤية التطويرية التي وضعتها الوزارة لأصحاب المحلات التجارية والبسطات في ظل جائحة كورونا حيث قامت بنقل الخان إلى منطقة أخرى وترتيب وتنظيف السوق ونقل جزء منهم إلى سوق الحرية " اليرموك" مشيراً إلى وجود بعض العقبات التي تواجه عملهم، مؤكداً على حلها بالطرق القانونية.



بدوره، ثمن وفد النواب في جهود الوزارة في متابعة شكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق فالبلديات، ووضعها للمشاريع التطويرية التي تخدم المجتمع والمواطن.



وفي نهاية الزيارة شكر وكيل الوزراة م. ابو راس وفد النواب على زيارتهم وتواصلهم المستمر مع جميع المؤسسات والوزارات الحكومية بما يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني.