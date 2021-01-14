التعليم تعلن بدء إجراءات التسجيل للامتحان الشامل 2021

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن البدء في إجراءات التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل الموحد (للدورة الشتوية 2021).

وقالت الوزارة، إن الامتحان التطبيقي الشامل الموحد سيعقد بين كافة محافظات الوطن للدورة الشتوية 2021م، لطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع.

وأفادت أنه يحق للطلبة حملة درجة الدبلوم من خريجي السنوات السابقة التقدم حسب الخطط الدراسية سارية المفعول للتخصصات المعتمدة، والطلبة الذين تخرجوا في الفصل الأول للعام 2020/2021م، والطلبة الراسبين في الامتحان للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة الناجحين في الامتحان سابقاً ويرغبون في رفع معدلاتهم.

كما لفتت إلى أن الامتحان النظري سيعقد أيام الاثنين، الثلاثاء الموافق (22-23/02/2021م)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وقالت إن الامتحان العملي سيعقد أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس الموافق (23-24-25)/02/2021م، في أماكن تحدد لاحقاً.

وأشارت إلى أن عملية التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل سيتبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/01/2021م، وتنتهي مساء يوم الخميس 28/01/2020م، وذلك وفق الآلية التالية:

أولاً: رسوم الامتحان التطبيقي الشامل:

• يمكن للطالب تسديد الرسوم الخاصة بالامتحان بإحدى الطرق التالية:

1. نقداً من خلال البنك: وذلك بالتوجه لأحد فروع البنك الوطني الإسلامي القريب من سكنه، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (1010333) متفرع (2) ، العملة : شيكل.

2. من يملك مستحقات لدى وزارة المالية - غزة، يمكن أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان عن كل من

(المتقدم نفسه - والأقارب من الدرجة الأولى "أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة" - والأخ والأخت)

وذلك من خلال الرابط التالي: https://eservices.mohe.ps/fees

ثانياً: التسجيل في موقع الامتحان التطبيقي الشامل:

1. الدخول إلى موقع التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل على الرابط التالي:(eservices.mohe.ps/shamel) .

2. التسجيل في الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحد (SSO) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور

في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول.

3. إذا لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع

الإرشادات اللازمة.

ثالثاً: شاشة التسجيل:

1. في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة للطالب لاستكمال العملية.

2. في حال عدم تطابق البيانات ستظهر صفحة التحقق من بيانات الكلية أو الجامعة.

3. بعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة (SMS) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.