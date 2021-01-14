التنمية الاجتماعية تعقد رحلات تثقيفية وترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

نظم مركز غزة لتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة رحلات تثقيفية وترفيهية لطلاب وطالبات المركز شملت على العديد من الزيارات والفقرات التى لاقت استحساناً كبيراً لدى الطلاب والطالبات.

حيث تخلل هذه الرحلات فقرات متنوعة ومسابقات شيقة بالإضافة إلى توزيع الجوائز و تقديم الوجبات الساخنة بالإضافة إلى فقرات حرة ايضا.

من جانبه، أفاد مدير المركز أ. صلاح العمصى ان المركز يسعى لتقديم خدمات نوعية متنوعة للطلبة جنباً إلى جنب مع خدمات التأهيل المهني وذلك في إطار خطة متكاملة للرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وثمن العمصي جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، آملا أن تلقى هذه الفئة من المجتمع مزيدا من الرعاية والاهتمام من قبل مؤسسات المجتمع المحلى.