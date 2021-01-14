تعليم غرب غزة تحتفي بموظف وصل السن القانوني للتقاعد

غزة- الرأي

احتفت مديرية التربية والتعليم غرب غزة بموظف وصل السن القانوني للتقاعد، بعد سنوات عمل مضنية.

جاء ذلك، بحضور د.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية وأ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية وم.محمد وادي رئيس قسم الأبنية والمشاريع والمحتفى به زكريا رجب من قسم الأبنية في المديرية إلى جانب كافة العاملين في القسم.

وتقدم د.الفليت بكلمات الشكر والتقدير للموظف المتقاعد على جهوده في العمل طيلة فترة خدمته الطويلة، متمنياً له دوام التوفيق والصحة.

وأكد د.الفليت أن التقاعد لا يعد نهاية المطاف بل هي مرحلة انتقالية جديدة من مواصلة العطاء ليستفيد الجميع من ‏قدرات المتقاعد وخبراته المتراكمة عبر حصيلة السنين من الجد والتفاني التي لا تنتهي بانتهاء خدماته بل يبقى غرسها في الأجيال القادمة.

ومن جانبه أشارت أ.مها حلس أن هذا الاحتفاء يمثل شكراً وتقديراً لمن خدم في ميدان عمله، مشيدةً بنتاج عطاء المحتفى به من الناحية المهنية والمعرفية وخبراته على مدى سنوات طويلة، كان مثالاً لحمل الأمانة والمسؤولية المجتمعية.

وفي الختام قدم مديرا الدائريتين الفنية والإدارية شهادة تقدير للمتقاعد، متمنيين له التوفيق والسداد في حياته الجديدة.