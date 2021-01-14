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" الصحة "و "الداخلية" يبحثان تعزيز التعاون المشترك في معبر بيت حانون

14 كانون ثاني / يناير 2021 12:12

" الصحة "و "الداخلية" يبحثان تعزيز التعاون المشترك في معبر بيت حانون

غزة- الرأي

بحث مدير عام ديوان الوزير بوزارة الصحة د. أشرف أبو مهادي تخصيص عيادة طبية ومكاتب إدارية صحية داخل معبر بيت حانون الجديد.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق لمعبر بيت حانون، حيث ضم الوفد كلا من د. ايمن كردية مدير دائرة الرقابة الدوائية و أ. محمد صباح مسؤول التنسيق والمعابر بوزارة الصحة، حيث كان في استقبالهم مدير معبر بيت حانون العقيد شادي شبات مدير معبر بيت حانون


وأثنى د. أبو مهادي على التعاون والتنسيق المشترك الذي تقوم به الوزارتين لتنظيم العمل وانجاح النظام داخل المعبر مما يسهل حركة دخول وخروج المواطنين من خلال معبر بيت حانون ويساهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

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