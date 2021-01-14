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في ذكرى استشهاد "سعيد صيام"

"المجلس الأعلى للرياضة" يفتتح مبادراته التطوعية بحملة "تنظيف مجمع فلسطين"

14 كانون ثاني / يناير 2021 12:18

"المجلس الأعلى للرياضة" يفتتح مبادراته التطوعية بحملة "تنظيف مجمع فلسطين"

غزة- الرأي

افتتح المجلس الأعلى للشباب والرياضة برنامج المبادرات التطوعية بحملة "تنظيف في مجمع فلسطين الرياضي"، صباح اليوم الخميس، بمشاركة جميع موظفي المجلس، وتجمع الموظفون في بداية العمل في ملعب فلسطين.

وألقى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، كلمة افتتاحية رحب فيها بكافة الموظفين والحضور الدكتور محمد المصري مدير عام التخطيط ورسم السياسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصعب نجل الشهيد سعيد صيام.

وقال هنية "إن المبادرات التطوعية التي ينظمها المجلس تمثل بادرة تشجيعية على المساهمة في العمل والمبادرة لخدمات اجتماعية مماثلة".

وأوضح أن هذه الفعاليات أيضاً تتزامن مع إحياء يوم الشهيد الفلسطيني وفي ذكرى استشهاد سعيد صيام وزير الداخلية السابق، وقادة الثورة الفلسطينية صلاح خلف وفخري العمري وهايل عبد الحميد.


من جهته أشاد د.محمد المصري بما يقدمه المجلس الأعلى من برامج نوعية وخدمات كبيرة للقطاع الرياضي، وتمنى التوفيق للمشاركين في برامج العمل التطوعي وتقديم المزيد من المبادرات المميزة، أما مصعب نجل الشهيد سعيد صيام فشكر مبادرة المجلس الأعلى وإحياء ذكرى الشهداء وذكرى والده الشهيد، وأبدى ثقته بجهود المجلس الأعلى وبرامجه النوعية.


بعد ذلك توجه المشاركون لزراعة شجرة زيتون باسم الشهيد سعيد صيام، تلاها توزيع الموظفين في العمل التطوعي حول مجمع فلسطين لتنظيف المكان وتعزيز الصورة الحضارية للعمل التطوعي والمشاركة الفاعلة من الموظفين.

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