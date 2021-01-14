سلطة الأراضي تعتمد عدداً من المثمنين العقاريين

غزة- الرأي

اعتمدت سلطة الأراضي اليوم الخميس، عدداً من المثمنين العقاريين ممن اجتازوا الامتحان النظري والمقابلة بنجاح.

وقال رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة، خلال احتفال أقيم بالمناسبة: إن هذا اليوم يأتي في ختام سلسلة إجراءات اتخذتها سلطة الأراضي لإتمام منح رخصة المثمن العقاري ولتنظيم عمل المثمن وفقا للقانون ووفقا للأنظمة المعمول بها".

وأكد أبو صبحة على أن عمل المثمن العقاري عمل يتطلب مراعاة الدقة والحياد والأمانة متمنياً للجميع التوفيق مراعاة قواعد واخلاقيات عمل المثمن، مشيرا الى أن سلطة الأراضي ستقوم بنشر قائمة بأسماء المثمنين العقاريين المعتمدين لديها عبر موقعها الالكتروني ومخاطبة الجهات الرسمية بالخصوص

بدوره أكد م. عمر زايده مدير عام الإدارة العامة للمساحة على أهمية عمل المثمن العقاري حيث يعتبر بمثابة قاضي في مجال عمله، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها سلطة الأراضي لتنظيم هذه المهنة ومنح تراخيص العمل فيها لمنع حالة العشوائية أو عدم التنظيم في هذا العمل مبينا خطورة الدور الذي يقوم به المثمن العقاري في المجتمع مما يتطلب منه مراعاه المهنية في تحديد قيمة العقارات و تحديد ثمنها