وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعتمد عدداً من المثمنين العقاريين وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يفتتح مبادراته التطوعية بحملة "تنظيف مجمع فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية وكالة الرأي الفلسطينية " الصحة "و "الداخلية" يبحثان تعزيز التعاون المشترك في معبر بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُكرم المرشدات والمحفظات المتميزات لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تحتفي بموظف وصل السن القانوني للتقاعد وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد رحلات تثقيفية وترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن بدء إجراءات التسجيل للامتحان الشامل 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الأراضي تعتمد عدداً من المثمنين العقاريين

14 كانون ثاني / يناير 2021 12:28

سلطة الأراضي تعتمد عدداً من المثمنين العقاريين
سلطة الأراضي تعتمد عدداً من المثمنين العقاريين

غزة- الرأي

اعتمدت سلطة الأراضي اليوم الخميس، عدداً من المثمنين العقاريين ممن اجتازوا الامتحان النظري والمقابلة بنجاح.

وقال رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة،  خلال احتفال أقيم بالمناسبة: إن هذا اليوم يأتي في ختام سلسلة إجراءات اتخذتها سلطة الأراضي لإتمام منح رخصة المثمن العقاري ولتنظيم عمل المثمن وفقا للقانون ووفقا للأنظمة المعمول بها".

وأكد أبو صبحة على أن عمل المثمن العقاري عمل يتطلب مراعاة الدقة والحياد والأمانة متمنياً للجميع التوفيق مراعاة قواعد واخلاقيات عمل المثمن، مشيرا الى أن سلطة الأراضي ستقوم بنشر قائمة بأسماء المثمنين العقاريين المعتمدين لديها عبر موقعها الالكتروني ومخاطبة الجهات الرسمية بالخصوص
بدوره أكد م. عمر زايده مدير عام الإدارة العامة للمساحة على أهمية عمل المثمن العقاري حيث يعتبر بمثابة قاضي في مجال عمله، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها سلطة الأراضي لتنظيم هذه المهنة ومنح تراخيص العمل فيها لمنع حالة العشوائية أو عدم التنظيم في هذا العمل مبينا خطورة الدور الذي يقوم به المثمن العقاري في المجتمع مما يتطلب منه مراعاه المهنية في تحديد قيمة العقارات و تحديد ثمنها

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟