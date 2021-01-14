زراعة رفح تنفذ جولة تفقدية على الفقاسات ومزارع الدواجن النموذجية

رفح- الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح جولة تفقدية الفقاسات ومزارع الدواجن في المحافظة، وذلك بهدف مراقبة عمل الفقاسات وحصر كميات البيض للدجاج اللاحم والحبش وتسجيل انواع البيض ورقمة وحتى تاريخ إدخال البيض للفقاسة، وعدد كل فقسة حسب توريده من المعبر وتاريخ الفقس المتوقع.

وخلال الجولة جرى زيارة المزارع النموذجية والتي تعتمد على نظام التربية داخل الأقفاص وتتميز بمضاعفة التربية بوحدة المساحة، حيث تم ملاحظة توجه عدد من المربين باعتماد نموذج التربية داخل الأقفاص وهذا النوع من التربية يقلل من النفوق في الصوص ويقلل من تعرض الصوص لبعض الأمراض

كما تم تقديم الإرشادات اللازمة للمربين،اضافة لحثهم على ترخيص مزارعهم لدى وزارة الزراعة.