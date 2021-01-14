الصحة تصدر نحو (4) آلاف ترخيص لمؤسسات ومزاولة مهنة

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوي للعام 2020 الذي أصدرته وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة أنه تم اصدار نحو (4) آلاف ترخيص، حيث تم اصدار (2467) ترخيص بمزاولة المهنة بين دائم ومؤقت وترجمة وتجديد، وإصدار ترخيص ل (1092) مؤسسة صحية بين تأسيس وتجديد، وغيرها من الأعمال.

وأكد مدير وحدة الاجازة والتراخيص د. طه الشنطي على استمرار المتابعة الميدانية لسير وضبط الأمور الفنية والإدارية في كافة المؤسسات الصحية، حيث تم زيارة نحو (5) آلاف مؤسسة صحية، والكشف عليها، وذلك لضمان تقديم الخدمة الصحيةالملائمة لكل خدمة.

ولفت د. الشنطي الى دور الوحدة في متابعة التزام المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز وعيادات ومهن طبية مساعدة بإجراءات مكافحة العدوى ،حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية من اغلاق وانذار وتنبيه لمؤسسات صحية غير حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين وإجراءات السلامة والوقاية، إضافة الى متابعة العديد من الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية.