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وزارة العمل تفتتح دورة "إعداد وإدارة الأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية"

14 كانون ثاني / يناير 2021 02:14

وزارة العمل تفتتح دورة "إعداد وإدارة الأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية"
وزارة العمل تفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتحت وزارة العمل من خلال لجنة الدراسات والأبحاث وبحضور وكيل الوزارة م.إيهاب الغصين، دورة إعداد وإدارة الأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية.
وتستهدف الدورة أعضاء لجنة الدراسات والأبحاث ، وستستمر على مدار ستة أيام بواقع 30 ساعة تدريبية.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير وتحسين العمل و النهوض بالوزارة بكافة أعضائها.
وقال م.الغصين في كلمة له خلال افتتاح الدورة:" نريد أن يكون هناك مخرج فعلي لمحتوى الدورة من قبل المشاركين، كأن ننفذ يوم دراسي أو نعد دراسات تخدم الوزارة والمجتمع".
واستدرك:" توصيات الدراسات التي ستعدّ من قبل المشاركين سيتم تنفيذها على أرض الواقع، وهذا نوع من المشاركة في القرار والتي تكون مبنيّة على علم".
من جهتها رحبت الأستاذة منال الحتة رئيس اللجنة بمدرب الدورة د.مصعب الشيخ خليل، وبالحضور.
وأكدت في كلمة لها خلال افتتاح الدورة على أهمية البرامج التدريبية للموظفين في صقل خبراتهم ومهاراتهم و للارتقاء بالعمل وضمان خدمة المجتمع بشكل أفضل.
ومن أبرز محاور الدورة تعلم مهارات التحليل الكمي والسلاسل الزمنية باستخدام برنامج E-Views، ومهارات البحث النوعي الكيفي.

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