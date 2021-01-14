تحديثات منتصف عمر رائعة لتويوتا يارس 2021

منوعات - الرأي:

واحدة من أكثر طرازات شركة تويوتا العالمية مبيعا في الاسواق العربية والسعودية إنها تويوتا يارس 2021 الجديدة والتي تعد من أفضل السيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم في السوق السعودي، فمن ضمن افضل ما يميز يارس 2021 هو استهلاك الوقود فهى تعتبر واحدة من أفضل السيارات السيدان متوسطة الحجم في صرفية البنزين كما تتمتع السيارة بقيمة اعادة بيع كبيرة جدا وايضا تقييمات موثوقية كبيرة جدا بالاضافة الى سعرها الاقتصادي لذلك فهى واحدة من اقوى المنافسين في فئتها.

التصميم الخارجي للسيارة تويوتا يارس 2021:



تأتي سيارة تويوتا يارس 2021 بشكل خارجي جديد أكثر أناقة من الموديلات السابقة، يتضمن الشكل الخارجي غطاء محرك متوسط الطول به بعض الخطوط البارزة الجديدة في الجزء الخارجي من الغطاء، أسفل الغطاء مصابيح امامية جديدة عريضة الشكل ممتدة الى الجوانب ذات ثلاث عدسات باضاءة ليد، يتوسط المصابيح شبك اسود اللون رفيع الشكل يتوسطه شعار الشركة، اما عن الجزء السفلي يأتي صدام امامي متوسط الحجم يتوسط شبك أسود اللون بحجم كبير وعلى الجانبين مصابيح ضباب امامية دائرية الشكل.

أما عن الجانبية فهى متوسطة الطول والارتفاع عن الأرض بها اضافة من اللون الأسود حول الزجاج الأمامي والخلفي، وبها خط بارز على مقابض الأبواب مائل إلى الأسفل بالإضافة إلى جنوط من الألمونيوم مقاس 14 بوصة.

وعن السيارة من الخلف فهى ذات شكل جديد وأنيق ايضا تتضمن مصابيح خلفية عريضة الشكل ممتدة إلى الجوانب يتوسطها بروز في منتصف الصندوق الخلفي يعلوه شعار الشركة وأسفلها بصمة يارس وبصمة الفئة وبالاسفل صدام خلفي كبير الحجم مدمج معه مزيل الضباب الخلفي على الجانبين.

التصميم الداخلي للسيارة تويوتا يارس 2021



أما عن الشكل الداخلي والمساحة الداخلية فهى تأتي بمقصورة داخلية بسيطة وانيقة الشكل وذات جودة خامات تتكون من تابلو متوسط الحجم عليه اضافات من الكروم الفضي، على الجانب الأيسر نجد عجلة القيادة متعددة الاستخدام التي تتضمن شعار السيارة في المنتصف واضافة من الكروم الفضي بالاسفل وبخلف العجلة عدادات معلومات السيارة و يتوسطه شاشة لمس الوان بالاضافة الى كونسول وسطي ذو تصميم بسيط به اضافة من الكروم الفضي يتضمن ناقل الحركة الأوتوماتيكي وفرامل اليد العادية وحامل اكواب ومساحة تخزينية صغيرة تتضمن الداخلية اصلا مقاعد مريحة الجلوس.

أما عن المساحة الداخلية فهى متوسطة الحجم تكفي لجلوس 5 أشخاص بشكل مريح وعن المساحة التخزينية فيأتي الصندوق الخلفي بمساحة 286 لتر.

أداء تويوتا يارس 2021



تأتي تويوتا يارس 2021 بمحرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بنظام الدفع الأمامي للعجلات ويعطي قوة حصانية 105 حصان ويولد عزم دوران 141 نيوتن متر مزود بناقل حركة أوتوماتيكي CVT مع معدل استهلاك الوقود للسيارة يجعلها تسير 20 كيلومتر بلتر واحد فقط.

انظمة الأمان في تويوتا يارس 2021



تأتي تويوتا ياريس 2021 بمجموعة متوسطة من انظمة الأمان مثل 2 وسائد هوائية بجميع الفئات، الفرامل المانعة للانغلاق، نظام التحكم في الانزلاق، ونظام مساعد المكابح BA، نظام مانع الحركة، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD و نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.



أنظمة الرفاهية في تويوتا يارس 2021



أما عن الرفاهية الموجودة في سيارة تويوتا يارس 2021 فهي تأتي بمجموعة متوسطة من وسائل الرفاهية مثل إضاءة هالوجين، نظام صوتي فاخر مزود بـ 4 مكبرات صوت، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، تحكم صوتي من عجلة القيادة و حساسات خلفية، بلوتوث، مشغل سي دي، بالإضافة إلى جنوط من الألمونيوم مقاس 14 بوصة.



أسعار وفئات تويوتا يارس 2021 في السوق السعودي



تأتي تويوتا يارس 2021 إلى الأسواق السعودية بفئة واحدة وبسعر 49,600 ريال سعودي قابل للتمويل.