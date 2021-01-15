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أتلتيك بيلباو يقصى ريال مدريد ويواجه برشلونة فى نهائى السوبر الإسباني

15 كانون ثاني / يناير 2021 12:32

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ودع ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني بعد خسارته أمام نظيره فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب " لا روزاليدا"، فى نصف نهائي البطولة.

أنهى أتلتيك بيلباو الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، سجل راؤول جارسيا أول أهداف أتلتيك بيلباو فى الدقيقة 18 مستغلا خطأ دفاعيا لينفرد بالمرمى ويضعها على يمين الحارس كورتوا. وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الباسكى فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.  

وفى الشوط الثانى نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فى تسجيل هدف الفريق الملكى الأول بالدقيقة 73 من زمن اللقاء بعد متابعته لعرضية زميله البرازيلى كاسيميرو.  وسجل المهاجم الفرنسي هدفا ثانيا فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، ولكنه ألغى بداعى وجود تسلل. 

ويلعب أتلتيك بيلباو مع برشلونة فى المباراة النهائية مساء الأحد المقبل، بعد تأهل البارسا بعد تغلبه على ريال سوسيداد أمس الأربعاء بركلات الترجيح 3 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 1 – 1.

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