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محمد صلاح : الإصابات أثرت على نتائج ليفربول وأرغب فى خوض جميع المباريات

15 كانون ثاني / يناير 2021 12:37

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أكد النجم المصري محمد صلاح ، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن الإصابات التى تعرض لها عدد من لاعبي الريدز مؤخرا، كان لها أثر كبير فى تراجع نتائج الفريق مؤخرا، مشيرا إلى أن الحظ وقف بجانب عدد من الأندية الأخرى، فى الموسم الحالى.

وقال محمد صلاح فى تصريحات تليفزيونية: "الإصابات أثرت بشكل كبير على مستوى ليفربول، لكن يجب علينا التعامل مع الوضع الراهن".

وعن رغبته فى المشاركة بجميع المباريات مع ليفربول، قال صلاح: "أنا أرغب بالمشاركة فى جميع المباريات لكن المدير الفني يورجن كلوب هو صاحب القرار، وأنا أحترم قراراته".

وتابع النجم المصري قائلا: "كورونا كان له تأثير على مستوى الفريق خلال هذا الموسم، وبعض الأندية الأخرى الحظ كان معها".

ويحتل النجم المصرى محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا بفارق هدف عن النجم الكورى الجنوبى هيونج مين سون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير صاحب الـ 12 هدفا.

ويستعد محمد صلاح لخوض المواجهة المرتقبة مع ليفربول أمام ضيفه مانشستر يونايتد، المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، من أجل العودة إلى صدارة ترتيب البريميرليج، الذى تصدره اليونايتد منفردا برصيد 36 نقطة، بعد فوزه مساء الثلاثاء الماضى على مضيفه فريق بيرنلى بنتيجة 1 – 0، بينما ياتى الريدز فى الوصافة برصيد 33 نقطة.

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