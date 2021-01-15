وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيك بيلباو يقصى ريال مدريد ويواجه برشلونة فى نهائى السوبر الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية الحكومة برام الله تمدد الإجراءات الوقائية المتبعة للأول من فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: الإبقاء على إجراءات منع تفشي كورونا دون تغيير وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في إهمال الأسرى طبيًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا من أريحا المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير في جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية تحديثات منتصف عمر رائعة لتويوتا يارس 2021 وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تنفذ 1400 جولة ميدانية على المنشآت السياحية خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنظم جولة ارشادية لمزارعي الحمضيات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تكثف ندواتها الارشادية لمزارعي الزيتون
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خطوات بسيطة يمكنك من خلالها تشغيل الوضع المظلم بنظام Windows 10

15 كانون ثاني / يناير 2021 12:44

1
1


توفر أجهزة أندرويد و iOS وضعًا مظلم يعمل على تعتيم لوحة الألوان التي تظهر على الشاشة، ويُعتقد أنه يبدو أكثر إرضاءً من الناحية الجمالية، ويقلل من إجهاد العين، بل ويطيل عمر البطارية، وإذا كنت تحب استخدام الوضع المظلم على جهازك المحمول، فقد تفاجأ عندما تعلم أن نظام التشغيل Windows 10 لديه الوضع المظلم الخاص به لعدة سنوات، والذى نقدم تفاصيل تشغيله وفقا لما ذكره موقع "business insider".
 

كيفية تشغيل الوضع المظلم على  Windows

1. اضغط فوق الزر "ابدأ" ثم اضغط فوق رمز "الإعدادات"، الذي يتخذ شكل الترس.
 
2. اضغط على "التخصيص".
 
3. في الجزء الأيمن، اضغط فوق "ألوان"، فهناك نوعان من إعدادات الوضع المظلم يمكنك تمكينهما، ويمكنك اختيار أي منهما:
 
• ضمن "اختيار وضع Windows الافتراضي"، اضغط فوق "مظلم"، سيؤدي هذا إلى تشغيل الوضع المظلم للعديد من الأجزاء الأساسية من Windows  على وجه الخصوص، شريط المهام في أسفل سطح المكتب وقائمة ابدأ.
 
• ضمن "اختيار وضع التطبيق الافتراضي"، اضغط على "مظلم"، هذا له تأثير أكثر انتشارًا، وسيعمل تلقائيًا على تنشيط الوضع المظلم في العديد من التطبيقات التي تحتوي عليه.


كيفية تشغيل الوضع المظلم في تطبيقات Windows محددة

إذا قمت بتشغيل كلا الوضعين المظلمين، ووجدت أن بعض التطبيقات المحددة لا تزال غير مظلمة، فقد يكون لهذه التطبيقات إعدادات الوضع المظلم المستقلة الخاصة بها، يمكنك التعامل مع هذه الحالات من خلال خطوات بسيطة، افتح إعدادات التطبيق المعني لمعرفة ما إذا كانت هناك قائمة إعدادات يمكنك تمكين الوضع المظلم فيها، واتبع الخطوات فيها طبقا للتطبيق.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟