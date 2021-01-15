وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على تطوير آليات التحرّي وجمع الاستدلالات في تعقب الجريمة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يكرم الحقوقي عصام يونس، لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2738) الجمعة 15/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية بالأرقام.. الملايين صوب سيجنال وتليجرام وهجرة جماعية من واتساب وكالة الرأي الفلسطينية القبض على متخصص بتزوير الشهادات الدراسية وكالة الرأي الفلسطينية نفوق النمرة البيضاء النادرة "نييفيه" وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يجيز أكل الديدان..وجبة خفيفة غنية بالبروتين وكالة الرأي الفلسطينية متران لا يكفيان.. نصيحة علمية جديدة للتباعد الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية الأثر المفزع.. ماذا يحصل لجسمك عندما تأكل وجبة سريعة يوميا؟ وكالة الرأي الفلسطينية خطوات بسيطة يمكنك من خلالها تشغيل الوضع المظلم بنظام Windows 10
أخبار » الأخبار الحكومية

المدهون يكرم الحقوقي عصام يونس، لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية

15 كانون ثاني / يناير 2021 01:45

1
1

غزة-الرأي

كرم النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عصام يونس، لحصوله على الجائزة الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون للعام 2020، خلال زيارته بمكتبه.
وعبّر النائب العام عن فخره واعتزازه بمنح هذه الجائز لشخصية فلسطينية، معتبرا الاستاذ يونس من رواد الدفاع عن قيم العدالة وحقوق الإنسان في فلسطين، ومؤكداً أن منحه هذه الجائزة يعبر عن التضمان الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي والحصار الظالم والعزلة المفروضة عليه، وتُمارس بحقه انتهاكات جسيمة تحرمه من أبسط حقوقه الأساسية.
ودعا  عصام يونس إلى تضافر جهود المؤسسات الحقوقية الاهلية والرسمية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المزيد من الدعم والحماية له حتى يصل إلى حريته واستقلاله، معتبرا أن منح هذا الجائزة، الذي جاء بالتزامُن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمثابة منحها للشعب الفلسطيني، ويمثل تعزيز للدعم الدولي والأوروبي لحقوق الشعب الفلسطيني .
يذكر أن الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون تمنح سنوياً منذ عام 2016 لشخصيات ساهمت مساهمة استثنائية في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وترويجها في بلدانها وعلى الصعيد الدولي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟