النائب العام يؤكد على تطوير آليات التحرّي وجمع الاستدلالات في تعقب الجريمة

غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بمباحث شرطة الرضوان، على تطوير آليات وأساليب البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات، وتطبيق أحدث البرامج الفنية والتقنية، مشيدا بدورها في تعقب الجريمة والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

بدوره، أفاد النقيب محمد الحلبي، مدير قسم مباحث شرطة الشيخ الرضوان، أن الجهود القسم المبذولة متواصلة لإنهاء القضايا المقيّدة ضد مجهول، فضلاً عن التقدم بالاجراءات لمحاربة الجريمة قبل وقوعها، ورصد المخططين لها، وإلقاء القبض على الجُناة؛ بهدف المحافظة على ممتلكات المواطنين وأمنهم وسلامتهم، مؤكدا حرص المباحث على الالتزام بسرعة تنفيذ تكليفات النيابة الجزئية؛ بما يحقق عدالة الإجراء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

