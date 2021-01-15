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النيابة العامة تحقق في 299 قضية متنوعة وتوقيف 69 متهم

15 كانون ثاني / يناير 2021 01:51

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 299 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة الخمس وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا 

وبينت النيابة خلال الايجاز لطبيعة عملها امس أن القضايا تنوعت ما بين ، 14 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ،285 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.
في حين لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما  قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، عامده  إلى توقيف 69 متهم على مختلف القضايا المذكورة مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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