وكيل وزارة الزراعة يتفقد مزارعي ومربي الدواجن بمحافظة خانيونس

غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، برفقة عدد من مدراء وزارته، مزارعي ومربي الدواجن بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتأتي الزيارة ضمن جولات اسبوعية ينفذها الوكيل القدرة في محافظات القطاع، للتأكيد على دعم الوزارة للمزارع الفلسطيني وحماية منتجه المحلي.

وأكد القدرة خلال لقاءه بالمزارعين علي أن قرار الوزارة هو دعم المنتج المحلي وحمايته، منوهاً إلى أن الوزارة أطلقت شعارها للعام 2021 بعنوان ( عام جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون).

وأكد في هذا الإطار، أن وزارته ضاعفت من خططها لعمليات الضبط والرقابة على كافة المدخلات على المعابر ومراكز البيع والأسواق، من أجل زياده الإنتاج في نفس وحدة المساحة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين من عمليات التزوير والغش.

وأشاد بصمود المزارعين وتصميمهم على التميز في جودة محاصيلهم وزيادة الكميات المنتجة، مؤكداً أن وزارته تتجه نحو تحسين نوع المنتج، بعدما تجاوزت مرحلة التركيز على الكمية.

وبين القدرة أن المزارع الفلسطيني يقف في خط الدفاع الأول للدفاع عن شعبه من خلال المحافظة على أرضه، وتوفير السلة الغذائية للمواطنين في أصعب الظروف والأمكنة، مؤكداً على مواصلة الجهود الحكومية في تشجيع المزارع الفلسطيني وحماية منتجه من التدهور والخسارة.

كما شدد على أن وزارته لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم صمود المزارع وحمايته، داعيا كل الجهات الداعمة إلى المساهمة في تعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها في الحروب والكوارث الطبيعية لتعزيز صمودهم..

الثروة الحيوانية

وفي السياق ذاته، كشف القدرة عن خطة الوزارة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني بعد أن حققت تطوراً نسبياً في الإنتاج النباتي على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلي أن الفرق العاملة في قطاع الإنتاج الحيواني كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات الإحصاء والتقييم لهذا القطاع الهام وبدأت بوضع الخطط اللازمة والسبل الكفيلة لتطويره، الأمر الذي من شأنه ضبط جودة كل ما يتم تسويقه للمزارعين والمربين وفق المواصفات والأشتراطات الفنية المعتمدة .

وشدد على حرص الوزارة على حماية المنتجات الحيوانية ومربي الثروة الحيوانية، والسعي المستمر لتوفير الغذاء الآمن، في ظل الحصار الصهيوني، بالإضافة إلى دعم مشاريع الإنتاج الحيواني كافة.

من جانبهم، ثمن المزارعون زيارة الوكيل والوفد المرافق له، مطالبين وزارة الزراعة، بمزيد من الدعم لهم، ومعربين عن تأييدهم لاجراءات الوزارة الأخيرة في ضبط مدخلات الإنتاج.

