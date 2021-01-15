صور: بلدية غزة تشرع بإنشاء دوار على مفترق "دُولة"

شرعت بلدية غزة بمشروع إنشاء دوارعلى تقاطع شارعي عون الشوا وصلاح الدين بمدينة غزة، والمعروف بـ"دوار دولة".
يتضمن المشروع إنشاء دوار بقطر 16 متر وتعديل وإنشاء جزر جديدة وتركيب إعمدة إنارة في الدوار وإشارات مرورية إرشادية للسائقين.
كما سيجري عمل صيانة بمادة الاسفلت حول الدوار والجزر، وإزالة أعمدة الكهرباء الواقعة وسط المفترق بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء.
من المقرر أن يعالج المشروع مشكلة الازدحام المروري على المفترق، بالإضافة لاختصار الوقت والمسافة على السائقين من خلال الإتجاه شمالاً للقادمين شارع عون الشوا دون الحاجة للإتجاه جنوباً ثم شمالاً.
وقالت البلدية إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 70 ألف دولار بتمويل ذاتي من البلدية رغم الأزمة المالية.
وأوضحت أنها تنفذ المشروع في ظل حالة الإغلاق بسبب جائحة كورونا ولمنع إعاقة حركة السير في الأيام العادية.