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صور: بلدية غزة تشرع بإنشاء دوار على مفترق "دُولة"

15 كانون ثاني / يناير 2021 06:43

غزة - الرأي

شرعت بلدية غزة بمشروع إنشاء دوارعلى تقاطع شارعي عون الشوا وصلاح الدين بمدينة غزة، والمعروف بـ"دوار دولة".

يتضمن المشروع إنشاء دوار بقطر 16 متر وتعديل وإنشاء جزر جديدة وتركيب إعمدة إنارة في الدوار وإشارات مرورية إرشادية للسائقين.

كما سيجري عمل صيانة بمادة الاسفلت حول الدوار والجزر، وإزالة أعمدة الكهرباء الواقعة وسط المفترق بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء.

من المقرر أن يعالج المشروع مشكلة الازدحام المروري على المفترق، بالإضافة لاختصار الوقت والمسافة على السائقين من خلال الإتجاه شمالاً للقادمين شارع عون الشوا دون الحاجة للإتجاه جنوباً ثم شمالاً.

وقالت البلدية إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 70 ألف دولار بتمويل ذاتي من البلدية رغم الأزمة المالية.

وأوضحت أنها تنفذ المشروع في ظل حالة الإغلاق بسبب جائحة كورونا ولمنع إعاقة حركة السير في الأيام العادية.

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