صحيفة "ديلى ميل" ترشح محمد صلاح لدور البطولة بقمة ليفربول ضد مان يونايتد

منح مراسلو صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الدور الرئيسي والحاسم في المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، والتي ستقام في قمة الجولة التاسعة عشرة والمحدد لها غداً الأحد، على ملعب استاد أنفيلد، متفوقا في التصويت على حساب ماركوس راشفورد وساديو ماني وبرونو فيرنانديز وجويل ماتيب وديفيد دي خيا.

وحصل محمد صلاح على تصويت 3 مراسلين من أصل 9 شاركوا في الحديث عن قمة الدوري الإنجليزي المنتظرة.

من جانبه، أكد كيران جيل مراسل "ديلي ميل": "سيكون محمد اللاعب الرئيسي؛ لأنه هداف الدوري الإنجليزي، واللاعب ما زال قادرًا على مراوغة مدافعي مانشستر يونايتد وسيكون هو المفتاح الذي يستطيع الريدز التسجيل من خلاله".

بينما يرى دومينيك كينج: " محمد صلاح هو سيكون اللاعب الرئيسي في المباراة، بعدما أنهى بهدفه أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد فترة من الغياب عن التسجيل لمدة 3 مباريات متتالية في البريميرليج".

وأوضح دومينيك كينج: "محمد صلاح لديه رغبة في استعادة التهديف في البريميرليج وهو ما يجعله سيقدم مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد".

بينما تحدث إيان هربرت عن محمد صلاح قائلاً: "دائمًا ما يمثل تهديدًا لكن المساحة التي سيتركها دفاع مانشستر يونايتد أمام لاعبي الخصم ستكون قليلة للغاية ما يزعج صلاح إذا بدأ ليفربول بسرعة مفرطة".

في سياق متصل، اختار جيمي كاراجر، أسطورة الريدز السابق، التشكيلة المثالية لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، وشهدت تواجد الفرعون المصرى محمد صلاح على رأس 11 لاعبا للتواجد فى اللقاء المرتقب.



ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية التشكيلة المثالية التي اختارها كاراجر لمباراة ليفربول ضد مان يونايتد، والتي ستفك الاشتباك نسبيا حول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد مان يونايتد

وجاء تشكيل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد المثال لنجم الريدز السابق كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر



خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد - فابينيو - هاري ماجواير - روبرتسون



خط الوسط: هندرسون - برونو فيرناديز - تياجو ألكانترا



خط الهجوم: محمد صلاح - ماركوس راشفورد - ساديو ماني



