بعثة منتخب فلسطين تحط رحالها في الكويت

وصلت مساء أمس الاول، إلى الكويت، بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم، وذلك استعدادًا لملاقاة منتخب الكويت، وديًا الإثنين المقبل.

وتأتي ودية الإثنين، في إطار استعداد المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وكان في استقبال بعثة الفدائي فور وصولها إلى الكويت، أمين عام الاتحاد الكويتي، صلاح القناعي، وممثل عن سفارة دولة فلسطين لدى الكويت.

وأقام المنتخب الفلسطيني الأول، معسكرًا داخليًا في مدينة أريحا، لمدة 10 أيام، بقائمة ضمت 24 لاعبًا.

وجاءت القائمة كالتالي:

توفيق أبو حماد، نعيم أبو عكر، أحمد خليفة، أنس أبو سيف، مصعب بطاط، رضوان أبو كرش، موسى فيرواي، أحمد قطميش، سامر جندي، يزن عويوي، محمد أبو ميالة، موسى سليم، المهدي عيسى، عدي خروب، محمد يامن، محمد درويش، محمود أبو وردة، محمد عبيد، سامح مراعبة، موسى الترابين، شهاب القنبر، محمد مراعبة، خالد سالم وتامر صيام