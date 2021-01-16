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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إلغاء تنشيط حساب تويتر على جهاز الكمبيوتر أو المتصفح

16 كانون ثاني / يناير 2021 07:10

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إذا كنت تريد الابتعاد عن حسابك على تويتر دون أن تحذفه، فيمكنك تحقيق ذلك ببساطة من خلال إلغاء تنشيط حسابك على تويتر، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، نقدم لك عدد من الخطوات التى يجب إتباعها، مع العلم أنه يمكنك الرجوع عنها فى الوقت الذى تقرر فيه العودة إلى تنشيط حسابك مرة أخرى.
 
الخطوة الأولى: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو متصفحًا للهاتف، فانتقل إلى Twitter.com وسجل الدخول إلى حسابك.
 
• على الويب ، اضغط فوق عنصر "المزيد" في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة، أما في متصفح الهاتف، اضغط على أيقونة ملفك الشخصي.
 
• حدد "الإعدادات والخصوصية" ثم "حسابك".
 
• في أسفل القائمة، اضغط على "إلغاء تنشيط حسابك".
 
• انتقل إلى أسفل الصفحة للعثور على رابط "إلغاء التنشيط".
 
سيكون هناك الكثير من المعلومات على الصفحة قبل الوصول إلى هذا الرابط، وبعضها مفيد جدًا.
 
 هناك وصف كامل لما لم يعد قابلاً للعرض (اسم المستخدم، والملف الشخصي العام) ، وتأكيد أنه يمكنك استعادة حسابك "لبعض الوقت" إذا تم توقيفه عن طريق الخطأ، وطريقة لإعادة التنشيط.
 
توجد أيضًا روابط إذا كنت تريد فقط تغيير اسمك، أو استخدام اسمك الحالي بحساب مختلف، أو تنزيل بيانات تويتر الخاصة بك.
 

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